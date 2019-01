Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Nach Daten-Diebstahl bei Politikern wurde ein Mann verhaftet

Berlin/Bonn - In Deutschland hat die Polizei einen 20-jährigen Mann verhaftet. Der Mann hat zugegeben, private Informationen von über 100 Personen gestohlen zu haben. Danach hat er die Daten verbotenerweise im Internet veröffentlicht. Der Mann ist ein sogenannter Hacker. Unter den bestohlenen Personen waren viele Politiker wie zum Beispiel die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Hacker hat gesagt, dass er die Tat aus Wut über die Politiker begangen hat.

Erklärung: Hacker

Das Wort „Hacker“ kommt aus dem Englischen und hat nichts mit dem Werkzeug „Hacke“ zu tun. Hacker sind meistens Computer-Experten, die im Internet private Daten oder Informationen von fremden Menschen stehlen. Hacker nutzen zum Beispiel die Daten von Kreditkarten, um Geld zu stehlen.

Winterwetter bringt noch mehr Schnee

Wien/Österreich-weit - In vielen Teilen von Österreich hat es in den letzten Tagen sehr viel geschneit. Dadurch ist auch die Gefahr von Lawinen stark gestiegen. Für die nächsten Tage haben die Meteorologen wieder Schneefälle vorhergesagt. Sie haben sogar die höchste Schnee-Warnstufe ausgegeben. In vielen Bundesländern wird es bis zu 60 Zentimeter Neuschnee geben. In den Bergen kann sogar mehr als 1 Meter Neuschnee fallen. Dadurch steigt die Gefahr von Lawinen weiter. Es ist auch zu erwarten, dass noch mehr Straßen und Bahnlinien gesperrt werden müssen.

Erklärung: Lawine

Lawinen bestehen aus Schnee. Wenn der Schnee nicht fest am Berg liegen bleibt, dann kann er in großen Massen abrutschen. Solche großen Schneemassen nennt man Lawinen. Sie können sehr schnell werden und alles mitreißen. Lawinen können sogar Bäume umknicken oder Häuser zerstören. Für Menschen sind Lawinen sehr gefährlich.

Erklärung: Meteorologe

Meteorologen sind Menschen, die sich beruflich vor allem mit dem Wetter beschäftigen. Sie erforschen, wie bestimmte Wetterlagen entstehen - also warum es warm oder kalt wird, wann es regnet oder wie es zu Stürmen kommt. Sie messen auch, wieviel es regnet oder schneit oder wie lange die Sonne scheint. Mit ihrem Wissen versuchen Meteorologen, das Wetter vorherzusagen.

Ab dem 15. Jänner darf man in keiner U-Bahn in Wien mehr essen

Wien - Ab dem 15. Jänner 2019 dürfen Fahrgäste in keinen U-Bahn-Zügen in Wien mehr essen. Das betrifft die U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U4. Bis jetzt galt das Verbot nur für die Linie U6. Einige Menschen finden das Verbot nicht gut. Aber durch das Verbot entsteht weniger Müll. Es müssen weniger Verpackungen oder Essensreste weggeräumt werden. Getränke dürfen Fahrgäste aber überall weiterhin trinken. Eine Ausnahme ist Alkohol. Alkoholische Getränke sind schon länger verboten.

Laute Nachbarn ärgern viele Österreicher

Wien - Viele Österreicher stört es, wenn ihre Nachbarn Lärm machen. Das hat eine Umfrage gezeigt. Am meisten ärgert es die Österreicher, wenn ihre Nachbarn laut streiten. Viele stört auch, wenn der Hund der Nachbarn bellt oder laute Musik aus der Wohnung der Nachbarn. Viele nervt auch, wenn die Nachbarn laut Rasen mähen oder in der Nacht beim Sex Lärm machen. Aber auch Zigaretten-Gestank aus der Nachbar-Wohnung sorgt für Ärger. Ältere Menschen haben weniger Probleme mit ihren Nachbarn als junge. Außerdem vertragen sich auf dem Land die Nachbarn besser miteinander als in der Stadt.

