Amstetten (APA) - In Greinsfurth, einem Ortsteil von Amstetten, ist am Dienstagnachmittag eine 40 Jahre alte Frau erstochen worden. Als Tatverdächtiger gilt nach Polizeiangaben der 37-jährige Ehemann des Opfers. Er wurde festgenommen.

An den Tatort war auch das Einsatzkommando Cobra entsandt worden, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager mit. Die Einvernahme des Beschuldigten dauerte am Dienstagnachmittag an.