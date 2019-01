Wiener Rentenmarkt im Späthandel weiter etwas schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstag im Späthandel weiter etwas schwächer tendiert. In sämtlichen Laufzeiten stiegen die Renditen der heimischen Benchmark-Anleihen leicht an, während im Gegenzug die Kurse etwas fielen.

Während die europäischen Aktienmärkte teils recht deutlich zugelegten, ging es an den Anleihemärkten leicht nach unten. Angetrieben wurden die Börsen von Hoffnungen auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die ursprünglich nur bis Dienstag geplanten Handelsgespräche zwischen den beiden Staaten sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. Zudem hatte sich US-Präsident Donald Trump auf Twitter positiv über den Verlauf der Gespräche geäußert. Die als sicherer geltenden Anleihen waren vor dem Hintergrund gestiegener Risikobereitschaft der Anleger weniger gefragt.

Um 16.20 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 163,75 um 21 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (163,96). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 163,66. Das Tageshoch lag bisher bei 163,90, das Tagestief bei 163,50, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 40 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 464.220 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,36 (zuletzt: 1,35) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,50 (0,48) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,17 (-0,18) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,50 (-0,51) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 49 (zuletzt: 49) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 34 (35) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 22 (19) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 13 (13) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 103,30 103,64 1,36 103,5 103,88 Bund 28/01 10 0,75 102,18 102,26 0,50 102,4 102,53 Bund 23/03 5 0,00 100,75 100,92 -0,17 100,88 100,98 Bund 20/01 2 3,90 106,66 106,83 -0,50 106,75 106,83 ~