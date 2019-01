Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit festerer Tendenz

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Dienstag im späten europäischen Handel fester gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 49,31 Dollar und damit um 1,63 Prozent mehr als am Montag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 58,10 Dollar gehandelt.

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China sorgten auch an den Rohstoffmärkten für positive Stimmung. Nach dem Abschluss der zweiten Runde kamen heute zwar keine Wortmeldungen aus Peking über allfällige Fortschritte, allerdings gab sich US-Präsident Donald Trump demonstrativ optimistisch. „Die Gespräche mit China laufen gut!“, schrieb Trump im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Auch der US-Unterhändler Steven Winberg sagte, die Gespräche seien bisher gut verlaufen, ohne nähere Details zu nennen. Am Mittwoch sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden. Ursprünglich waren nur Montag und Dienstag als Gesprächstage eingeplant gewesen.

Daneben rücken die wöchentlichen US-Öllagerdaten wieder in den Fokus. Am Markt wird mit einem Rückgang der amerikanischen Lagerbestände gerechnet, was die Ölpreise in der Regel stützt. Die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Ölreserven werden am Mittwoch veröffentlicht. Bereits am heutigen Abend werden Lagerdaten des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) erwartet.

Am Dienstagnachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.284,01 Dollar und damit tiefer zum Schlusskurs von Montag von 1.288,88 Dollar. Die Analysten der Commerzbank verwiesen auf Gewinnmitnahmen.

Kurse ausgesuchter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 58,10 57,33 +1,34 WTI 49,31 48,52 +1,63 OPEC-Daily 56,43 55,14 +2,34 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.284,01 1.288,88 -0,38 Silber 15,62 15,65 -0,19 Platin 822,22 821,55 +0,08 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 127,45 125,75 +1,35 Kakao 2.362,00 2.410,00 -1,99 Zucker 345,10 344,80 +0,09 Mais 182,50 182,25 +0,14 Sojabohnen 920,00 912,25 +0,85 Weizen 270,25 206,75 +30,71 ~