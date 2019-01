Immofinanz will nicht-nachrangige Anleihen begeben

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA487 vom 08.01.2019 ist im Titel das Wort „nicht“ entfallen und muss daher eingefügt werden. --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Die Wiener Immofinanz beabsichtigt die Begebung festverzinslicher, nicht-nachrangiger Anleihen im Benchmark-Volumen, wie sie Dienstagabend in einer Aussendung mitteilte. Mehrere Banken seien beauftragt worden, Meetings mit Anleiheinvestoren in ganz Europa zu vereinbaren. Der Nettoerlös werde für die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

