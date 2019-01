Fußball: Nordkorea unterlag mit Pak bei Asien-Cup Saudi-Arabien

Dubai/Abu Dhabi (APA) - Für Nordkorea hat es zum Auftakt des Fußball-Asien-Cups in den Vereinigten Arabischen Emiraten kein Erfolgserlebnis gegeben. Der 26-jährige St.-Pölten-Stürmer Pak Kwang-ryong und Co. zogen am Dienstag in Dubai gegen Saudi-Arabien mit 0:4 den Kürzeren. Pak spielte durch. Das zweite Gruppe-E-Spiel bestreiten erst am Mittwoch WM-2022-Gastgeber Katar und der Libanon.

Im zweiten Dienstagspiel behielt der Irak mit 3:2 gegen den Vietnam die Oberhand. Gruppe-D-Leader ist aber der Iran nach dem 5:0-Kantersieg am Montag gegen den Jemen.