Ruhe in Gabuns Hauptstadt Libreville nach fehlgeschlagenem Putsch

Libreville (APA/AFP) - Einen Tag nach dem fehlgeschlagenen Militärputsch in Gabun ist in die Hauptstadt Libreville nach und nach wieder der Alltag zurückgekehrt. Das Internet funktionierte seit Dienstagmittag wieder, alle Straßen waren wieder für den Verkehr frei, und auch die meisten Läden und Restaurants waren wieder geöffnet. In den Straßen waren nur noch wenige Sicherheitskräfte zu sehen.

Am Montagmorgen hatte knapp ein Dutzend Soldaten den staatlichen Rundfunk in Libreville gestürmt und die Bevölkerung zum Aufstand aufgerufen. Zur Begründung gaben sie an, sie wollten das Land vor „Chaos schützen“. Den Sicherheitskräften gelang es nach kurzer Zeit, den Putsch niederzuschlagen. Zwei Putschisten wurden getötet, ihr Anführer festgenommen.

Das ölreiche zentralafrikanische Land wird seit 1967 von Vertretern der Familie Bongo regiert. Der derzeitige Präsident Ali Bongo Ondimba hält sich seit Wochen zur medizinischen Behandlung in Marokko auf, nachdem er im Oktober in Saudi-Arabien erkrankt war. Im November wurde bekannt, dass der 59-Jährige einen Schlaganfall erlitten hatte. Wann er zurückkehrt, ist unklar.

Während seiner Abwesenheit übertrug das Verfassungsgericht Gabuns Teile der Macht des Präsidenten auf dessen Stellvertreter und den Ministerpräsidenten.