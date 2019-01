Mercedes meldet achten Absatzrekord in Folge

Stuttgart (APA/AFP) - Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr so viele Autos verkauft wie nie: Mit mehr als 2,3 Millionen Pkw weltweit sei der achte Absatzrekord in Folge gelungen, teilte Unternehmensmutter Daimler am Dienstag in Stuttgart mit. Erfolgreich war Mercedes demnach vor allem in China: Dort stieg der Absatz um elf Prozent und war damit „der am absolut stärksten wachsende und größte Einzelmarkt“ für die Marke.

Das vierte Quartal von Oktober bis Dezember sei zudem das beste in der Unternehmensgeschichte: Mercedes verkaufte in den drei Monaten rund 595.000 Autos. Am besten liefen 2018 die C-Klasse-Limousine und das T-Modell - von beiden verkaufte Mercedes-Benz insgesamt knapp 400.000 Autos.

~ ISIN DE0007100000 WEB http://www.daimler.com ~ APA535 2019-01-08/20:32