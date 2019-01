Frankfurt am Main/Wien (APA) - Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Dienstag ohne einheitliche Tendenz geschlossen. Die größte Kursbewegung unter den Austro-Werten verzeichnete Petro Welt Technologies mit einem Plus von 5,28 Prozent.

~ Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 5,58 0,28 5,28 5,30 4.918 Fabasoft 12,85 0,10 0,78 12,75 256 S&T 16,30 -0,05 -0,31 16,35 146.308 Sanochemia 1,30 -0,05 -3,70 1,35 7.195 ~

