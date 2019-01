Mehr als 600 Verletzte bei Zusammenstoß zweier Züge in Südafrika

Johannesburg (APA/AFP) - Beim Zusammenstoß zweier Züge sind in Südafrika mindestens drei Menschen getötet und mehr als 600 weitere verletzt worden. Die Kollision der beiden Passagierzüge ereignete sich am Dienstag im morgendlichen Berufsverkehr im Norden der Hauptstadt Pretoria, wie Rettungskräfte mitteilten. Sie fanden am Unfallort entgleiste Waggons beider Züge.

Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte, Charles Mabaso. Von den 641 Verletzten hätten elf schwere und 62 weitere mittelschwere Verletzungen erlitten. Zwei Verletzte seien mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht worden.

„Viele Passagiere wurden entweder in den Zügen gefunden oder liefen am Unglücksort herum“, teilte der Rettungsdienst ER24 mit. Die Ursache für den Zusammenstoß war zunächst unklar.

In Südafrika kommt es häufig zu Zugsunglücken. Vor einem Jahr wurden 19 Menschen getötet und 254 verletzt, als ein Zug mit einem Lastwagen zusammenstieß. Bei dem Unglück auf der Fahrt von Port Elizabeth nach Johannesburg waren mehrere Waggons entgleist und in Flammen aufgegangen. In den Jahren 2016 und 2017 starben nach Angaben der Behörden 495 Menschen bei Zugsunglücken.