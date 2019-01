EU-Wahl: Köstinger will weder kandidieren noch Kommissarin werden

Wien (APA) - Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) will weder bei der kommenden Europawahl kandidieren noch die nächste österreichische EU-Kommissarin werden. Das hat sie am Dienstag in der ZiB2 des ORF erklärt.

Sie könne beides ausschließen, so die Ministerin, die von 2009 bis 2017 ein Europamandat innehatte. „Mein Platz ist in Österreich und in der Bundesregierung“, betonte sie. Auch Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz hatte zuletzt einen Plan zur Entsendung Köstingers in die EU-Kommission dementiert.