Trump gibt Demokraten Schuld für Regierungsstillstand

Washington (APA/Reuters/AFP) - US-Präsident Donald Trump hat den Demokraten die Schuld für den seit fast drei Wochen anhaltenden Regierungsstillstand gegeben. An der Grenze zu Mexiko gebe es eine Sicherheitskrise, Drogen und illegale Einwanderer kämen in die USA, sagte der Republikaner am Dienstagabend in einer Rede an die Nation. Seine Regierung müsse darauf reagieren.

Er verzichtete jedoch darauf, einen nationalen Notstand wegen der Situation an der Grenze zu deklarieren - eine Option, die er in den vergangenen Tagen ins Spiel gebracht hatte. Die Demokraten verweigerten weiterhin die Zustimmung, für eine Grenzmauer 5,7 Milliarden Dollar bereitzustellen. Die Mauer ist eines der wichtigsten Wahlkampfversprechen von Trump. Diese sei „absolut entscheidend“ für die Grenzsicherheit, sagte Trump. Wegen des ungelösten Haushaltsstreits fehlt das Geld für zahlreiche Behörden.