Deutsche Exporte schwächelten im November

Wiesbaden (APA/dpa) - Der deutsche Export hat im November 2018 an Schwung verloren. Ausgeführt wurden Waren im Wert von 116,3 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vorjahresmonat blieben die Exporte damit nahezu unverändert, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Die Importe stiegen dagegen um 3,6 Prozent auf 95,7 Mrd. Euro. Gegenüber dem starken Oktober sanken Ausfuhren und Einfuhren.

Angesichts internationaler Handelskonflikte und der Unwägbarkeiten des Brexit hatte der Außenhandelsverband BGA seine Prognose für Gesamtjahr zuletzt nach unten korrigiert. Erwartet wird ein Exportwachstum von 3,5 Prozent. Ursprünglich hatte die Branche mit einem Plus von 5 Prozent gerechnet.

In den ersten elf Monaten 2018 stiegen die Ausfuhren um 3,7 Prozent auf 1.221,7 Mrd. Euro. Trotz der Delle im November scheint damit eine neue Bestmarke in Sicht. Im gesamten Jahr 2017 war Waren im Rekordwert von 1.279,0 Mrd. Euro exportiert worden (plus 6,2 Prozent).