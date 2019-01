Seltene Vögel im Bezirk Gänserndorf gestohlen

Gänserndorf (APA) - Unbekannte Täter haben in Zwerndorf in der Gemeinde Weiden an der March (Bezirk Gänserndorf) 14 seltene Vögel gestohlen. Die Tiere waren bei einem Züchter untergebracht, die Diebe betraten das Gebäude über eine Hintertür. Der Wert der Vögel liegt im mittleren sechsstelligen Eurobereich, teilte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage mit.

Laut einer Aussendung des Vogelpark Turnersee handelt es sich bei den am 30. Dezember gestohlenen Tieren um sechs Papageien sowie acht Tukane. Einige davon seien von einem österreichischen Vogelpark zu Zuchtzwecken im Bezirk Gänserndorf eingestellt worden.