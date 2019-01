New York (APA/AFP) - Die Sängerin Jennifer Lopez hat als Mutter manchmal ein schlechtes Gewissen. Es gebe Momente, in denen ihre Kinder wollten, dass sie bei ihnen bleibe, statt arbeiten zu gehen, sagte die 49-Jährige der Illustrierten „Gala“ laut Vorabmeldung vom Mittwoch. „Ich bin sicher, dass es vielen Müttern überall genauso geht.“

Ihre zehnjährigen Zwillinge wachsen zwar in wesentlich wohlhabenderen Verhältnissen auf als sie selbst. „Aber was ich ihnen vorleben möchte ist, dass man sich nur durch harte Arbeit etwas aufbauen kann“, sagte Lopez. Sie selbst sei nicht als Shootingstar gestartet, sondern oft abgewiesen und belächelt worden. Heute sei sie in einer Position, in der sie als Frau mitentscheiden könne, sagte Lopez.