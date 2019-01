Nordische Kombination: Weltcup-Pause von Gruber in Val di Fiemme

Val di Fiemme (APA) - Ex-Weltmeister Bernhard Gruber lässt die Weltcup-Bewerbe der Nordischen Kombinierer von Donnerstag bis Sonntag in Val di Fiemme aus. Der Salzburger trainiert stattdessen mit Chefcoach Christoph Eugen in Planica. Im Fleimstal stehen am Freitag und Sonntag Einzelbewerbe mit je sieben ÖSV-Startplätzen auf dem Programm. Für den Teamsprint am Samstag sind zwei Teams zu zwei ÖSV-Aktiven startberechtigt.