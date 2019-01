Australiens Premier erntet Spott für retuschierte Turnschuhe auf Foto

Sydney (APA/AFP) - Australiens Premierminister Scott Morrison hat mit Humor auf eine Panne bei der Bildbearbeitung eines seiner offiziellen Fotos reagiert.

Seine ganz offenkundig reinretuschierten Sneakers, die bei Internetnutzern zu allem Überfluss auch noch den Eindruck zweier linker Füße erweckten, veranlassten Morrison am Mittwoch zu einer launischen Botschaft im Kurzmitteilungsdienst Twitter: „Nachricht an mein Amt. Ich habe nicht ums Schuhputzen gebeten. Aber wenn ihr Photoshop nutzt, konzentriert euch auf das Haar (wenig davon), nicht auf die Füße!“

Das auf der offiziellen Website des Premiers veröffentlichte Foto Morrisons mit seiner Familie zeigt ihn mit auffällig sauberen Turnschuhen. Im Internet erntete er Spott - in einigen Kommentaren wurde zudem die Vermutung geäußert, die übereifrigen Presseleute des Regierungschefs hätten bei den ins Bild montierten Schuhen versehentlich zwei linke ausgewählt.

Morrison stellte zu seinem Tweet eine selbst fotografierte Draufsicht auf seine in ehemals weißen Turnschuhen. „Hier sind sie in all ihrer Pracht - die Schuhe meiner Wahl sobald ich meinen Anzug ablegen kann.“ Auch auf der Website wurden die Schuhe nach der PR-Panne in einer authentischen Version abgebildet.