Golf: Straka startet auf Hawaii in die PGA-Saison

Honolulu (Hawaii) (APA) - Golfprofi Sepp Straka startet am Donnerstag auf Hawaii in seine erste volle Saison auf der PGA-Tour. Der Wiener schlägt bei den mit 6,4 Mio. Dollar dotierten Sony Open in Honolulu ab und hofft bei seinem insgesamt vierten Start auf der US-Tour auf seinen zweiten Cut.

Straka hat bei seinem Premierenauftritt auf PGA-Level Anfang Oktober in Napa/Kalifornien nach der Führung am ersten Tag den Sprung ins Finalwochenende geschafft. In Jackson/Mississippi und Sea Island/Georgia musste der 25-Jährige danach aber bereits nach dem zweiten Tag die Schläger packen.