Wiener Rentenmarkt am Vormittag kaum bewegt

Wien (APA) - Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten haben den Wiener Rentenmarkt heute, Mittwoch, am späten Vormittag nicht belastet. Die heimischen Bundesanleihen bewegten sich kaum vom Fleck.

Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgten für deutliche Kursgewinne an den asiatischen Börsen. Auch die Europas Leitbörsen präsentierten sich am Vormittag fester.

Konjunkturseitig standen Exportdaten im Fokus. Während Deutschlands Export im November 2018 schwächelten, florierten der Außenhandel Österreichs bis Oktober 2018. In den ersten zehn Monaten des Vorjahres stiegen sowohl die Exporte als auch die Importe um je rund 6 Prozent.

Heute um 11.05 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 163,59 um 15 Ticks unter dem letzten Settlement von 163,74. Das bisherige Tageshoch lag bei 163,83, das Tagestief bei 163,48. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 35 Basispunkte. Der Handel verläuft bei moderatem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 169.595 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,36 (zuletzt: 1,36) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,51 (0,50) Prozent, die fünfjährige mit -0,15 (-0,17) Prozent und die zweijährige lag bei -0,50 (-0,50) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 49 (zuletzt: 49) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 34 (34) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 23 (22) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 13 (13) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 103,20 103,53 1,36 49 103,5 Bund 28/01 10 0,75 102,11 102,19 0,51 34 102,4 Bund 23/03 5 0,00 100,68 100,85 -0,15 23 100,88 Bund 20/01 2 3,90 106,64 106,81 -0,50 13 106,75 ~