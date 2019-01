ÖVP Burgenland richtet Wünsche an neues SPÖ-Landesregierungsteam

Eisenstadt (APA) - Die ÖVP Burgenland hat am Mittwoch bei einer Pressekonferenz ihre Wünsche an das künftige SPÖ-Burgenland-Regierungsteam rund um den designierten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gerichtet. Dazu zähle etwa der Wunsch nach einem „neuen Stil“. „Nur Personen und Gesichter austauschen ist zu wenig, die Regierungsarbeit muss neu aufgesetzt werden“, so Klubobmann Christian Sagartz.

Laut dem Klubobmann müsse Doskozil die Chance der Regierungsumbildung nutzen und endlich einen Schlussstrich ziehen und nicht nur zwei neue Gesichter, sondern auch einen neuen Stil an den Tag legen. Konkret forderte die Volkspartei Mut zu Entscheidungen, Transparenz in der Regierungsarbeit und Transparenz in der Steuergeldverwendung.

Außerdem ließ die ÖVP wissen, wen man für welche Ressorts gerne hätte: Daniela Winkler, ebenso wie der scheidende Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) aus dem Bezirk Neusiedl am See stammend, und ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf waren Arbeitskollegen in einer Steuerberatungskanzlei Wolf. „Ich hoffe, dass sie das Finanzressort bekommt, weil sie sich in dem Bereich auch sehr gut auskennt“, meinte er. Heinrich Dorner aus dem Bezirk Oberpullendorf, der dem Vernehmen nach auf Norbert Darabos folgen wird, komme aus dem Gesundheitsbereich und „wird hoffentlich auch dort eingesetzt“, so Wolf.

Zum amtierenden Landtagspräsidenten Christian Illedits, der den Platz mit Landesrätin Verena Dunst tauschen dürfte, erklärte Wolf: „Er kommt jetzt endlich dorthin, wo auch seine Leidenschaft liegt: Nämlich zum Sport und da erwarten wir uns schon viel“.

Die SPÖ Burgenland wird nächste Woche die Kandidatin aus dem Bezirk Neusiedl am See präsentieren. Der Kandidat aus Darabos‘ Heimatbezirk Oberpullendorf soll am 4. Februar vorgestellt werden. Dann soll auch das komplette Team fix stehen. Der Wechsel des Landeshauptmannes erfolgt am 28. Februar.

~ WEB http://www.oevp.at

http://www.spoe.at ~ APA216 2019-01-09/11:53