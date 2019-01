Winterwetter - Drei Kinder im Pinzgau unverletzt aus Lawine geborgen

Neukirchen am Großvenediger/Zell am See/Österreich-weit (APA) - Bei einem Lawinenabgang auf eine Skipiste am Wildkogel in Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) sind heute, Mittwoch, am Vormittag laut Polizei drei Kinder zum Teil verschüttet worden. „Sie wurden unverletzt geborgen“, sagte Polizei-Sprecherin Verena Rainer auf Anfrage der APA.

Zu dem Einsatz sei es um 11.06 Uhr auf der Wildkogelpiste 1 (blau) gekommen, erklärte Rainer. Die Alpinpolizei und die Bergrettung seien umgehend in Kenntnis gesetzt worden. Um 11.23 Uhr habe es geheißen, dass sich keine weiteren Personen unter der Lawine befinden würden.

Die Bergrettung wurde alarmiert und wollte gerade zur Unfallstelle aufsteigen, als Entwarnung gegeben wurde. „Die Kinder wurden bereits von der Pistenrettung der Wildkogelbahn geborgen“, sagte ein Bergretter aus Neukirchen zur APA.