Dordrecht (APA) - Parallel zu den Europameisterschaften der Eisschnellläufer in Klobenstein gehen von Freitag bis Sonntag in Dordrecht jene im Short Track in Szene. Österreich wird in den Niederlanden durch Dominic Andermann und Heinrich Liu vertreten. Ziel ist ein Top-32-Rang, das würde auch 2020 zwei ÖESV-Teilnehmer bringen.

Österreichs Team hat sich zuletzt in einem Camp in Budapest auf die Titelkämpfe vorbereitet.