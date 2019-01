Khamenei: Einige US-Vertreter sind „erstklassige Idioten“

Teheran (APA/AFP) - Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hat sich in einer Reihe von Twitter-Botschaften über die US-Führung lustig gemacht. „Einige US-Vertreter tun so, als wären sie verrückt. Natürlich bin ich nicht dieser Meinung, doch sind sie erstklassige Idioten“, schrieb Khamenei am Mittwoch in dem Kurzmitteilungsdienst.

Kürzlich habe ein US-Vertreter dem Iran empfohlen, von Saudi-Arabien die Achtung der Menschenrechte zu lernen. „Wie können wir ihn anderes nennen als einen Clown?“, fragte Khamenei.

Er machte sich auch über die Aussage von US-Vertretern lustig, die einen Regierungswechsel in Teheran gefordert und angekündigt hatten, dass die aktuelle Führung vor Ende 2018 gestürzt sein werde. „Vor einiger Zeit hat ein US-Vertreter bei einer Versammlung von Terroristen und Schurken gesagt, dass er hoffe, Weihnachten in Teheran zu feiern“, schrieb Khamenei auf Twitter. „Weihnachten war vor einigen Tagen. So funktionieren US-Berechnungen.“

Unter den Mitgliedern der Regierung von US-Präsident Donald Trump, die einen Regierungswechsel im Iran gefordert haben, ist der Nationale Sicherheitsberater John Bolton, der wiederholt auf Kundgebungen der iranischen Volksmujaheddin aufgetreten ist. „Vor 2019 werden wir in Teheran feiern“, hatte Bolton im Juli 2017 bei der Jahresversammlung der radikalen iranischen Oppositionsgruppe in Paris gesagt, die seit Jahrzehnten gegen die Führung im Iran kämpft.