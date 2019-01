Winterwetter - Viele Lifte in Vorarlberger Skigebieten außer Betrieb

Bregenz/Österreich-weit (APA) - Große Lawinengefahr, starker Schneefall und stürmischer Wind haben am Mittwoch in den Vorarlberger Gebieten zahlreiche Lifte und Seilbahnen still stehen lassen. Im Vordergrund stehe die Sicherheit, hieß es aus den Skigebieten. Zudem wurden die Wintersportler ausdrücklich davor gewarnt, den gesicherten Skiraum zu verlassen.

Am Arlberg - der auf dem Straßenweg nicht mehr erreichbar war - liefen zu Mittag 34 von 88 Anlagen, im Skigebiet Silvretta-Montafon waren zwölf Lifte und Seilbahnen in Betrieb, 24 geschlossen. Am Diedamskopf im Bregenzerwald etwa konnten vier von neun Aufstiegshilfen benützt werden.