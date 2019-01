Bauchstich - Lebensgefährlich Verletzter bat in Tankstelle um Hilfe

Wien (APA) - Ein 38-Jähriger ist am Dienstag um 18.15 Uhr mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung im Unterbauch in eine Tankstelle in der Floridsdorfer Hauptstraße in Wien gekommen und hat dort einen Mitarbeiter gebeten, Polizei und Rettung zu verständigen. Der 38-Jährige gab an, dass ein Unbekannter ihm die Verletzung zugefügt hatte.

Die Berufsrettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Der Mann konnte noch nicht näher einvernommen werden, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Derzeit werde davon ausgegangen, dass die Tat ebenfalls in der Floridsdorfer Hauptstraße begangen wurde. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen. Nach Angaben des Spitals befand sich der 38-Jährige am Mittwoch nicht mehr in Lebensgefahr.