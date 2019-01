Einbruch und Trickdiebstahl mit hohem Schaden

Wien (APA) - Zwei Straftaten mit hohem Sachschaden beschäftigen derzeit die Wiener Polizei. Am 5. November 2018 brachen Unbekannte laut Polizeisprecher Paul Eidenberger die Terrassentür einer Wohnung in der Döblinger Keylwerthgasse auf, drangen in das Domizil ein und ließen Schmuck sowie Münzen mitgehen. Der Schaden wurde mit einem höheren fünfstelligen Betrag beziffert.

Am 12. Dezember 2018 gaben sich zwei Trickdiebe als Polizisten bei einer alten Dame in ihrer Wohnung in der Floridsdorfer Floridusgasse aus und machten ihr weis, dass bei ihr eingebrochen worden sei. Sie zeigten der Wohnungsinhaberin einen falschen Ausweis, diese ließ sie daraufhin in die Wohnung. Sie lenkten die Seniorin ab und stahlen ihr Schmuck und Bargeld. Der Schaden betrug mehrere tausend Euro.

Die Polizei fahndet in beiden Fällen mit Bildern auf der Homepage des Bundeskriminalamtes nach den gestohlenen Wertgegenständen. Abzurufen sind diese unter http://go.apa.at/jRuIcXKj (Keylwerthgasse) bzw. http://go.apa.at/5mY9Kkip (Floridusgasse).