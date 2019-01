Winterwetter - Sechs Schulen in OÖ bleiben geschlossen

Perg (APA) - Wegen des anhaltenden Schneefalls bleiben am Donnerstag in Oberösterreich zumindest sechs Schulen - alle im Bezirk Perg - geschlossen. Das teilten LH Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) am Mittwoch mit. Weitere Schließungen seien demnach möglich.

Die Volks- und die neue Mittelschule (NMS) in St. Georgen am Walde waren bereits am Mittwoch geschlossen und sollen es bis Freitag bleiben. Volksschule und NMS in Pabneukirchen bleiben am Donnerstag zu, die Volksschulen in St. Thomas am Blasenstein und in Dimbach am Donnerstag und Freitag.

Über eine mögliche Schulschließung entscheide der Schulstandort selbstständig, informierten Stelzer und Haberlander via Aussendung. Zudem obliege es der Schulleitung zu entscheiden, ob ein geregelter Unterricht stattfinden kann oder ob die Schüler beaufsichtigt werden. Ausschlaggebend sei die Sicherheit der Schüler.