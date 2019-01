54-Jähriger stürzte in Tirol bei Schneeräumarbeiten vom Dach

St. Christoph am Arlberg (APA) - Ein 54-jähriger Hausmeister ist am Mittwoch bei Schneeräumarbeiten auf einem Flachdach eines Hotels in St. Christoph am Arlberg (Bezirk Landeck) abgestürzt. Laut Polizei fiel der Mann rund drei Meter tief und erlitt Verletzungen im Bereich der Hüfte und der Beine. Er wurde ins Krankenhaus nach Zams eingeliefert.