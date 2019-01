Europas Leitbörsen schließen fester

Frankfurt am Main (APA) - Europas Leitbörsen sind am Mittwoch fester aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 schloss mit 3.070,24 Punkten um 15,30 Zähler oder 0,50 Prozent höher.

Angetrieben wurden die Börsen von der Hoffnung auf eine Beilegung des Handelskonflikts zwischen China und den USA. China hat nach US-Angaben zugesagt, in größerem Maße bestimmte Güter und Dienstleistungen aus den USA zu kaufen. Zudem sei es in den Gesprächen um Wege gegangen, wie Fairness und Ausgewogenheit in den Handelsbeziehungen beider Länder erreicht werden könnten, teilte das Büro des US-Handelsbeauftragten mit.

Bewegung kam außerdem in den Handelsstreit der USA mit der Europäischen Union (EU), denn in Washington hatten sich die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer getroffen. Ziel ist es, den Zollkonflikt mit einem Abkommen beizulegen. Trump hatte die EU-Staaten und viele weitere Länder weltweit im vergangenen Jahr mit Einfuhrzöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte überzogen. Zudem drohen Zölle auf Autoimporte in die USA.

Nach europäischen Börsenschluss sind mehrere Reden von Vertretern der US-Notenbank und der Bank of England sowie die Sitzungsprotokolle zur vergangenen Sitzung der US-Notenbanker angesetzt. Die Protokolle dürften aber kaum Klarheit über den weiteren geldpolitischen Kurs bringen, nachdem US-Notenbankchef Powell bereits angekündigt hatte flexibel reagieren zu wollen, schreiben die Analysten der Helaba.

In einem Branchenvergleich konnten die Aktien von Automobilherstellern deutlich zulegen. So fanden sich Daimler mit einem Plus von 2,98 Prozent unter den Gewinnern im Euro-Stoxx-50. Gut gesucht waren auch andere Autowerte wie Volkswagen (plus 2,43 Prozent) oder BMW (plus 1,02 Prozent).

Hingegen standen Aktien von Telekommunikationsunternehmen auf der Verliererseite. Telefonica verloren 2,04 Prozent. Auch Deutsche Telekom fielen um 0,64 und Orange SA um 0,36 Prozent.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 2.930,63 35,59 1,23 2.895,04 Frankfurt DAX 10.893,32 89,34 0,83 10.803,98 London FT-SE-100 6.906,63 45,03 0,66 6.861,60 Paris CAC-40 4.813,58 40,31 0,84 4.773,27 Zürich SPI 10.148,06 70,12 0,70 10.077,94 Mailand FTSEMIB 19.179,16 179,02 0,94 19.000,14 Madrid IBEX-35 8.823,60 -23,70 -0,27 8.847,30 Amsterdam AEX 496,21 2,52 0,51 493,69 Brüssel BEL-20 3.404,26 21,29 0,63 3.382,97 Stockholm SX Gesamt 1.470,51 13,04 0,89 1.457,47 Europa Euro-Stoxx-5 3.070,24 15,30 0,50 3.054,94

0

Euro-Stoxx 338,45 2,36 0,70 336,09 ~

