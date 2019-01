Börse London schließt im grünen Bereich

London (APA) - Die Londoner Börse ging am Mittwoch im grünen Bereich aus dem Handel. Der FTSE-100 Index schloss bei 6.906,63 Punkten und mit einem Plus von 45,03 Einheiten oder 0,66 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 82 Gewinner und 18 Verlierer gegenüber. Ein Titel schloss unverändert.

Im Fokus stand die Brexit-Debatte. Diese geht in die entscheidende Phase. Das Parlament nahm am Mittwochnachmittag seine Beratungen über den mühsam von Premierministerin Theresa May mit der EU-Kommission ausgehandelten Vertrag wieder auf. Die Abstimmung wird für den 15. Jänner erwartet.

May dringt auf eine Zustimmung des Unterhauses, um einen ungeregelten Austritt aus der EU zu verhindern. Der Ausgang der Abstimmung ist allerdings völlig offen, eine notwendige Mehrheit von 320 Stimmen noch nicht in Sicht. Der Vertrag ist vor allem auch in den Reihen von Mays Konservativer Partei umstritten. Der Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union soll am 29. März erfolgen.

Die Unsicherheit vor dem Brexit dämpft einer Studie zufolge die Beschäftigungspläne britischer Unternehmen. Der Zuwachs an Festanstellungen fiel im Dezember so schwach aus wie seit April 2017 nicht mehr, so der Berufsverband für Personalentwicklung (REC) und die Prüfungsgesellschaft KPMG.

Bei den Einzelwerten zogen die Aktien des Bauunternehmens Taylor Wimpey nach der Vorlage von Jahreszahlen mit einem Anstieg um 6,2 Prozent höher. Am Markt wurde es als ermutigend gewertet, dass eine Enttäuschung ausblieb nach den diversen Rückschlägen, die der Sektor im vergangen Jahr erlitten habe.

Mit deutlichen Abschlägen gingen die Werte von Vodafone aus dem Handel. Die Telekommunikations-Aktien sackten in einem schwachen Branchenumfeld um 1,80 Prozent ab.

Am morgigen Donnerstag steht die Bekanntgabe der britischen Handelsbilanz sowie Daten zur Industrieproduktion jeweils für November an.

~ ISIN GB0001383545 ~ APA513 2019-01-09/18:08