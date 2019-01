US-Börsen im Verlauf weiter im Plus

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Mittwoch im Verlauf Kursgewinne verzeichnet. Im Mittelpunkt stand weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China, auf dessen Lösung die Anleger an der Wall Street nach den Gesprächen der beiden Staaten in Peking hoffen.

Der Dow Jones stieg um 0,50 Prozent auf 23.907,17 Punkte. Der S&P-500 legte 0,49 Prozent auf 2.587,04 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 0,94 Prozent auf 6.962,10 Einheiten.

China und die USA haben ihre jüngste Gesprächsrunde über eine Lösung des Handelsstreits in Peking beendet. Die Ergebnisse sollen in Kürze präsentiert werden, wie das chinesische Außenministerium am Mittwoch mitteilte. Die US-Seite äußerte sich positiv. Die Gespräche seien gut verlaufen, sagte Agrar-Staatssekretär Ted McKinney.

Es waren die ersten direkten Handelsgespräche, seit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping Anfang Dezember eine 90-tägige Pause im Zollstreit vereinbart hatten. Die ursprünglich auf zwei Tage bis Dienstag angesetzten Verhandlungen waren verlängert worden und wurden auf Ebene der Vizeminister geführt. Die Verlängerung zeige, dass ernsthaft verhandelt worden sei, erklärte das chinesische Außenamt.

Bei den Einzelwerten brachen die Aktien von Constellation Brands um über zehn Prozent ein. Der Wein-, Bier- und Spirituosenhersteller hatte mit seinem Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 die Erwartungen der Anleger enttäuscht.

Im Dow Jones setzten sich die zuletzt schlecht gelaufenen Apple-Aktien trotz neuerlicher negativer Nachrichten mit einem Plus von 2,15 Prozent an die Indexspitze. Der kalifornische Technologiekonzern streicht einem Medienbericht zufolge seine Produktionspläne für drei neue iPhone-Modelle zusammen. Für den Zeitraum Jänner bis März 2019 werde das eigentlich vorgesehene Volumen um rund zehn Prozent gekürzt, berichtete die „Nikkei Asian Review“ am Mittwoch. Betroffen seien die Modelle XS, XS Max und XR.

Ebenfalls im Spitzenfeld tendierten die Anteilsscheine von Boeing mit einem Plus von 1,37 Prozent. Die UBS-Analysten stuften die Titel „Top Pick“ im US-Luftfahrtsektor ein. Bereits am Vortag waren die Aktien als Dow-Spitzenreiter mit einem Gewinn von 3,8 Prozent aus dem Handel gegangen. Zuvor hatte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern mitgeteilt, mit der Auslieferung von 806 Flugzeugen im vergangenen Jahr die Rolle als Weltmarktführer knapp vor dem Rivalen Airbus verteidigt zu haben.

