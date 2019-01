Winterwetter - Zwölf Salzburger Schulen geschlossen

Salzburg (APA) - In Salzburg sind am Donnerstag laut einer Information der Bildungsdirektion zwölf Schulen geschlossen geblieben, die meisten davon im Lammertal (Tennengau). Zurück zum Unterricht hieß es unterdessen für die Kinder der Volksschulen in Faistenau, Hintersee, Hof und Krispl-Gaißau.

Konkret betroffen waren am Donnerstag die Volksschulen in St. Koloman, Voglau, Radochsberg, Annaberg, Lungötz, Rußbach, Abtenau und Dienten (Pinzgau). In Abtenau blieben zusätzlich die Neue Mittelschule, die Sonderschule und das Polytechnikum zu, in Annaberg die Neue Mittelschule.