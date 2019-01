Verdächtige Post an Botschaften in Australien: Mann festgenommen

Canberra (APA/dpa/AFP) - Wegen der Versendung von Päckchen mit vermutlich giftigem Asbest an mehrere Botschaften und Konsulate, hat die Polizei in Australien einen 49-jährigen Mann festgenommen. Der Beschuldigte sitzt nun in Melbourne in Untersuchungshaft. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft. Bei einem ersten Gerichtstermin machte er am Donnerstag keine Angaben zu seinen Motiven.

Dem Verdächtigen wird das Versenden gefährlicher Materialien per Post vorgeworfen. Nach Angaben der Polizei droht ihm eine Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis. Insgesamt soll er 38 Sendungen verschickt haben. Die Polizei hat demnach bisher 29 der Postsendungen sichergestellt. Von den restlichen neun gehe keine Bedrohung für die Bevölkerung aus, hieß es.

Der Mann war in der Nacht zum Donnerstag in seiner Wohnung im südöstlichen Bundesstaat Victoria festgenommen worden. Wenige Stunden zuvor waren die Päckchen in Botschaften, Konsulaten und Büros von Honorarkonsuln in der Hauptstadt Canberra sowie in den Millionenstädten Melbourne und Sydney eingegangen. Zunächst hatten die Behörden das Alter des Mannes mit 48 Jahren angegeben.

Am Mittwoch waren mehrere Gebäude vorsichtshalber evakuiert worden. Den ganzen Nachmittag über gingen bei den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr Notrufe ein. Obwohl es sich offenbar um eine koordinierte Aktion handelte, war kein klares Muster zu erkennen: Zu den ersten Opfern zählte das britische Generalkonsulat in Melbourne, betroffen waren aber auch diplomatische Vertretungen von China, den USA, Italien und Indien.

Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass eine Gefahr von den Paketen ausging. Die Polizei erklärte jedoch, die forensische Untersuchung dauere an, um den genauen Inhalt bestimmen zu können. Die Behörden waren am Donnerstag noch damit beschäftigt, die genaue Zusammensetzung der Sendungen zu prüfen. Der Begriff „Asbest“ bezeichnet eine Gruppe nicht brennbarer, natürlicher Minerale mit faseriger Struktur. Zum Bauen oder als Brandschutz kam Asbest schon im Altertum zum Einsatz. Doch die Stoffe sind krebserregend und schaffen heute vor allem Entsorgungsprobleme.