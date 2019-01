Ski alpin: Hirscher führt ÖSV-Aufgebot im Adelboden-Weltcup an

Wien (APA) - Marcel Hirscher führt das ÖSV-Aufgebot für die Technik-Rennen des alpinen Ski-Weltcups in Adelboden an. Der sportliche Leiter der ÖSV-Herren, Andreas Puelacher hat am Donnerstag folgende Athleten für den Riesentorlauf am kommenden Samstag (10.30 Uhr/13.30) sowie den Slalom am Sonntag (10.30/13.30) nominiert:

Riesentorlauf (Samstag): Marcel Hirscher, Manuel Feller, Roland Leitinger, Philipp Schörghofer, Stefan Brennsteiner, Magnus Walch, Patrick Feurstein, Marco Schwarz und Johannes Strolz.

Slalom (Sonntag): Marcel Hirscher, Michael Matt, Marco Schwarz, Manuel Feller, Marc Digruber, Christian Hirschbühl, Johannes Strolz und Richard Leitgeb.