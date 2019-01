Istanbul: Behörden erlauben syrisch-orthodoxen Kirchenbau

Istanbul (APA) - Im Februar soll in Istanbul der erste Kirchenneubau seit Gründung der türkischen Republik 1923 beginnen. Das teilte der Bürgermeister des Stadtteils Bakirkoy, Bülent Kerimoglu, laut Medienberichten (Mittwoch) nach einem Treffen mit dem Oberhaupt der syrisch-orthodoxen Kirche in der Türkei, Metropolit Yusuf Cetin, mit, wie Kathpress am Donnerstag vermeldete.

Den Plan für den Neubau hatte offiziell bereits 2015 der damaligen Ministerpräsident Ahmet Davatoglu verkündet. Die Kirche soll Platz für rund 700 Personen bieten. Zwar gibt es bereits eine syrisch-orthodoxe Kirche im Stadtteil Beyoglu, sie ist aber weit entfernt von den Wohngebieten der meisten syrisch-orthodoxen Christen. Bakirkoy liegt in der Nähe des Atatürk-Flughafens auf europäischer Seite.

Zwar ist die türkische Verfassung seit der Staatsgründung durch Kemal Atatürk offiziell laizistisch. Religiöse Minderheiten außerhalb des sunnitischen Islam hatten aber immer wieder unter Diskriminierungen zu leiden. Sie erhalten beispielsweise keine finanziellen Zuwendungen von der staatlichen Religionsbehörde.

Seit dem Syrien-Krieg und der damit einsetzenden Flüchtlingskrise hat sich die Zahl syrisch-orthodoxer Christen in der Türkei stark erhöht. Allein in Istanbul ist ihre Gemeinde auf rund 17.000 Menschen gewachsen. Insgesamt soll es laut der vatikanischen Nachrichtenagentur „fides“ in der Türkei noch ca. 25.000 syrisch-orthodoxe Christen geben.