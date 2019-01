Skeleton: Janine Flock fährt bei EM in Königssee um Medaille mit

Königssee (APA) - Für die zweifache Skeleton-Europameisterin Janine Flock geht es am Freitag (13.30/15.00 Uhr/live ORF Sport +) in Königssee wieder einmal um EM-Edelmetall sowie auch Weltcup-Punkte. Auf jener Strecke, auf der sie vor fünf Jahren ihr erstes EM-Gold geholt hat, will die 29-jährige Tirolerin vorne mitmischen. Flock hat bisher sechs EM-Medaillen gewonnen.

„Es gibt enorm viel Konkurrenz: die beiden Russinnen, drei Deutsche, drei Britinnen, eine starke Niederländerin und meine belgische Teamkollegin Kim Meylemans wird auch immer stärker“, analysierte Flock, die aber mit ihren Trainingsläufen trotz dichtem Schneefall in Königssee sehr zufrieden war. Doch der Kurs liegt ihr. „Die Bahn hat einen geilen Rhythmus. Sie ist kurz und knackig, auch der Start ist viel kürzer als zuletzt in Altenberg. Da schieben sich die Startzeiten zusammen, was auch ein Vorteil für mich sein kann.“

Ihr Trainer Matthias Guggenberger ist mit dem im Training gefundenen Set-up für seine Freundin zufrieden. „Janine hat die besprochene Linie wirklich gut getroffen. Dennoch, für eine Medaille muss bei mehr als acht Anwärterinnen wirklich alles passen.“