Winterwetter - Räumtrupps am Salzburger Flughafen im Dauereinsatz

Salzburg/Österreich-weit (APA) - Die Schneemassen haben am Donnerstag auch am Salzburger Flughafen die Mitarbeiter auf Trab gehalten. „Seit 3.00 Uhr früh sind 20 Mann nur für die Schneeräumung und die Bodenenteisung im Einsatz“, berichtete Flughafensprecher Alexander Klaus. „Die Arbeiten werden dabei mit Sicherheit noch bis Betriebsschluss weiter gehen.“ Der letzte Flieger sollte heute in Salzburg kurz vor 23.00 Uhr landen.

„Betriebsöffnung war um 6.00 Uhr. Seitdem musste die Piste bei fast jeder Landung geräumt werden“, sagte Klaus. Der Flughafen verwendet dazu zehn sogenannte Kehrblaseinheiten - Großräumfahrzeuge, die vorne ein Schneeschild haben und in der Mitte eine Fräse, die den Schnee auf der Piste aufraut. „Hinten am Fahrzeug befindet sich dann die eigentliche Kehrblaseinheit, die das aufgelöste Material aufsaugt und 50 bis 60 Meter weit wegschleudert.“

Zudem sei der Betriebsleiter mehrmals am Tag mit einem „Skido-Meter“ unterwegs - ein Spezialmessgerät auf einem Anhänger, das die Beschaffenheit von Piste und Flugfeld misst. „Da geht es um Haftfähigkeit, Temperatur, die Art des Schnees. Die Daten werden an die Austro Control, also den Tower weitergegeben. Dort wird dann entschieden, ob man die Bodenflächen nur mechanisch räumt oder auch enteisen muss.“ Dazu werde auch auf Chemie - etwa Harnstoff - zurückgegriffen. „Salz ist in der Luftfahrt verpönt.“

Nicht minder im Dauereinsatz stand am Donnerstag auch jener Teil der Mannschaft, der für die Enteisung der Flugzeuge zuständig ist. „Rumpf, Tragflächen und Leitwerke müssen von Eis und Schnee befreit werden, damit ein Strömungsabriss verhindert wird.“ Dazu werden die Flieger nicht nur mit 60 Grad heißem Wasser, sondern auch mit zwei verschiedenen Enteisungsflüssigkeiten bearbeitet. „Die eine, dünnere Flüssigkeit befreit vom Eis und Schnee, die dickflüssigere erzeugt eine Art Schutzfilm, damit kein Schnee und Eis ansetzt.“

Die Schneefälle würden zwar Mannschaft und Gerätschaft auf eine harte Bewährungsprobe stellen. „Die Herausforderungen sind aber lösbar“, sagte Klaus.