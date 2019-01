Winterwetter - Lawinenabgang auf Landesstraße in Vorarlberg

Bregenz/Österreich-weit (APA) - In Vorarlberg sorgten die Schneemassen am Donnerstag für weitere Straßensperren. So ging eine Lawine auf die Übersaxnerstraße (L 73) zwischen Düns und Dünserberg (Bezirk Feldkirch) ab. Verletzt wurde dabei niemand, auch zu Schäden kam es nicht. In der Folge wurde die Straße nach Beurteilung durch die Lawinenkommission und die Straßenmeisterei gesperrt, informierte die Polizei.

Die Verbindung ist damit vom Ortsende Düns bis zum Ortsanfang Dünserberg bis vorerst Freitagmittag nicht benützbar. Es sei wahrscheinlich, dass weitere Schneemassen auf die Straße rutschen könnten, hieß es. Ab 19.00 Uhr gelte zudem eine Sperre der Jagdbergstraße (L 54) vom Ortsende Schnifis bis zum Ortsanfang Thüringerberg (Bezirk Feldkirch), ebenfalls aus Sicherheitsgründen.