Winterwetter - Stromversorgung in Salzburg weitgehend hergestellt

Salzburg (APA) - Die Stromversorgung im Bundesland Salzburg war zumindest am Donnerstagabend wieder weitgehend hergestellt. Gegen 17.00 Uhr waren laut einer Auskunft der Salzburg AG noch rund 40 Kunden ohne Strom. Auch das Gros der Haushalte, die seit Tagen vom Netz getrennt waren, etwa am Rengerberg in Bad Vigaun, konnte wieder versorgt werden. Zeitweise waren am Donnerstag bis zu 1.250 Kunden betroffen gewesen.