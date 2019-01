Schlagersänger und Szenewirt Georges Dimou gestorben

Wien (APA) - Georges Dimou ist tot. Der gebürtige Grieche führte als Schlagersänger und legendärer Szenewirt der „Schwarzen Katze“ über vier Jahrzehnte in Wien ein Leben zwischen Sirtaki und Souflaki. Nun ist Dimou am Dienstag (8. Jänner) im Alter von 87 Jahren verstorben, wie seine Familie der APA bestätigt.

Seiner musischen Ader gab der am 14. Juli 1931 in Thessaloniki geborene Dimou bereits in jungen Jahren nach. In Athen begann er Schauspiel zu studieren. Gleichzeitig arbeitete er als Sänger mit internationalem Repertoire. Ende der 1950er-Jahre wurde er schließlich nach Wien engagiert. Ein eisiger Empfang - schließlich sei es Winter gewesen, wie sich der Unterhaltungssänger Jahrzehnte später in einem Interview erinnerte: „Das wird ein bissl schwierig werden hier“, habe er sich damals gedacht.

Trotzdem wurde die Bundeshauptstadt zur Wahlheimat des Griechen. Hier baute er seine Karriere als Entertainer weiter aus - zunächst auch in deutscher, italienischer, französischer und spanischer Sprache. Im Lauf der Jahre legte er den Fokus immer mehr auf die griechische Musik. Neben der Veröffentlichung von Platten und CDs wirkte der Jubilar auch in einigen TV-Produktionen wie „Die tollen Tanten“ oder „Rote Lippen soll man küssen“ mit. Lange stand Dimou überdies mit seinen „Sirtaki“-Tourneen auf der Bühne.

Lange im Geschäft war der Barde, dem die Stadt Wien 2003 das „Goldene Verdienstzeichen“ verliehen hat, auch in Sachen Gastronomie: Nach seiner Wien-Übersiedelung pachtete er eine Zeit lang die „Splendid Bar“ in der Innenstadt, wo ihm laut eigenen Angaben auch Stars wie Ava Gardner, Kirk Douglas oder Omar Sharif einen Besuch abstatteten. Seit Anfang der 1970er-Jahre betrieb er die „Schwarze Katze“ in Mariahilf, die erst 2017 schloss. Damals hatte griechische Kost in Wien noch Seltenheitswert.

Entsprechend wurde nun unter www.schwarzekatze.at auch das Kondolenzbuch für Georges Dimou eingerichtet. Die Trauerfeier findet dann am 17. Jänner um 15 Uhr in der Feuerhalle Wien Simmering statt.