Kanada will Trump zu Wegfall von Strafzöllen bewegen

Ottawa (APA/Reuters) - Kanada will den Druck auf US-Präsident Donald Trump zur Rücknahme der Strafzölle auf Stahl und Aluminium erhöhen. Dazu stehe seine Regierung mit Mitgliedern des US-Kongresses, Gouverneuren und Geschäftsleuten in Kontakt, „die von diesen Zöllen negativ betroffen sind“, sagte Premierminister Justin Trudeau am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung in Regina.

Ziel sei es, „den Präsidenten unter Druck zu setzen“. Auf die Frage, warum er trotz dieser Zölle im vergangenen November das neue nordamerikanische Handelsabkommen USMCA mit den USA und Mexiko unterzeichnet habe, sagte Trudeau, dies sei „in einer Zeit der Unberechenbarkeit und des Protektionismus in den Vereinigten Staaten eine enorme Priorität für alle Kanadier gewesen“. Sein Land schickt 75 Prozent seiner Warenexporte in die USA.