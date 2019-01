Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis fester

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Freitagvormittag fester tendiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 1,10 Prozent höher bei 62,36 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag stand er zuletzt bei 61,68 Dollar.

In der Früh hatte der Brent-Future zunächst noch etwas nachgegeben, drehte dann aber rasch ins Plus und zog nach oben. Auf Wochensicht steuert er ebenfalls auf ein deutliches Plus zu. Unterstützend hatte in den Vortagen vor allem ein zunehmender Optimismus hinsichtlich der Umsetzung der OPEC-Produktionskürzungen gewirkt.

Zudem sind Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China positiv aufgenommen worden. Nach den dreitägigen Gesprächen der beiden Staaten in Peking zu Wochenbeginn sollen die Verhandlungen einem Bericht des „Wall Street Journal“ zufolge Ende Jänner in Washington fortgesetzt werden. Die USA und China sind die beiden größten Ölabnehmer der Welt. Als weiteren Unterstützungsfaktor nennen die Analysten der Commerzbank den aktuell schwächeren Dollar.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag auf 59,48 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Mittwoch hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 58,24 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich ebenfalls höher. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.293,23 Dollar (nach 1.287,89 Dollar im Nachmittags-Fixing am Donnerstag) gehandelt.