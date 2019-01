Vier Bewerber für die Spitze des Europarats

Straßburg (APA/dpa) - Für den Posten des nächsten Generalsekretärs des Europarats sind vier Kandidaten im Rennen. Beworben hätten sich Belgiens Außenminister Didier Reynders, Litauens Ex-Premierminister Andrius Kubilius, die frühere griechische Außenministerin Dora Bakogianni und Marija Pej?inovi? Buri?, Außenministerin von Kroatien, teilte der Europarat am Freitag mit. Bewerbungsschluss war am Donnerstag.

Die Amtszeit des derzeitigen Generalsekretärs, des Norwegers Thorbjørn Jagland, endet am 1. Oktober. Der Europarat mit Sitz in Straßburg hat zur Aufgabe, über die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit in seinen 47 Mitgliedstaaten zu wachen - darunter Länder wie die Türkei, Russland und die Ukraine. Dazu arbeitet die Staatenorganisation unter anderem Konventionen aus oder schickt Beobachter los, die Missstände wie Korruption oder Misshandlungen in Gefängnissen aufdecken sollen. Zum Europarat gehört auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. An ihn können sich Menschen wenden, die in einem der Mitgliedstaaten ihre Menschenrechte verletzt sehen.

Die Kandidaten für das Amt des Generalsekretärs müssen sich laut Mitteilung im März einer Befragung durch das Ministerkomitee - Exekutiv-Organ des Europarats - stellen. Aus der letztendlichen Bewerberliste wählt dann die Parlamentarische Versammlung im Juni den nächsten Mann oder die nächste Frau an der Spitze des Europarats.

