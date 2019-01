Wiener Rentenmarkt am Vormittag mit leichten Gewinnen

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Freitag, am späten Vormittag mit geringfügigen Aufschlägen tendiert. Das Geschäft verlief bisher weitgehend impulslos. Bewegung könnte am Nachmittag in die Märkte kommen, wenn die US-Verbraucherpreise für Dezember veröffentlicht werden. Ein dominierender Faktor bei den Dezemberwerten wird laut den Experten der Helaba die Entwicklung der Ölnotierungen sein.

Zudem schauen die Märkte natürlich genau auf die Daten, um mögliche Auswirkungen in Hinblick auf die Zinsentwicklung einschätzen zu können. „Angesichts der soliden Arbeitsmarktlage und einer allmählichen Beschleunigung der Lohnentwicklung spricht dies nicht für das Aufkommen von Zinssenkungserwartungen“, erwarten die Experten der Helaba.

Heute um 10.45 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 164,44 um 23 Ticks über dem letzten Settlement von 164,21. Das bisherige Tageshoch lag bei 164,54, das Tagestief bei 164,16. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 38 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 142.537 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,32 (zuletzt: 1,33) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,45 (0,47) Prozent, die fünfjährige mit -0,20 (-0,19) Prozent und die zweijährige lag bei -0,49 (-0,49) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 49 (zuletzt: 49) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 33 (34) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 22 (23) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 14 (15) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 104,22 104,56 1,32 49 103,88 Bund 28/01 10 0,75 102,61 102,69 0,45 33 102,35 Bund 23/03 5 0,00 100,89 101,06 -0,20 22 100,88 Bund 20/01 2 3,90 106,59 106,76 -0,49 14 106,75 ~