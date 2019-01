Spaniens Polizei beschlagnahmte 2,7 Tonnen Marihuana

Barcelona (APA/dpa) - Im Kampf gegen den internationalen Drogenschmuggel hat die spanische Polizei in Katalonien 2,7 Tonnen Marihuana beschlagnahmt. Es handle sich um die bisher größte jemals in Spanien sichergestellte Menge dieser Droge, teilte die „Guardia Civil“ am Freitag mit.

Das bereits weiterverarbeitete Marihuana sei für den Markt in Großbritannien und den Niederlanden bestimmt gewesen, hieß es. 25 Verdächtige, darunter Briten, Holländer, Spanier und Rumänen, seien festgenommen worden.

Die Drogen wurden den Angaben zufolge in Lastwagen transportiert und dort unter anderem in Dekorationsmaterialien, Wein- und Bierbehältern sowie Gemüsepaletten versteckt. Im Rahmen der im April eingeleiteten Ermittlungen sei es der Polizei zudem gelungen, in den Ortschaften Cabrera de Mar bei Barcelona und Calafell bei Tarragona zwei Marihuana-Plantagen auszuheben.