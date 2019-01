Fußball: Syriens Verband entließ deutschen Teamchef Stange

Abu Dhabi (APA/dpa) - Der syrische Fußballverband hat Teamchef Bernd Stange nach der 0:2-Niederlage der Nationalmannschaft gegen Jordanien am Donnerstag beim Asien Cup entlassen. Das Team war mit großen Hoffnungen in das Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet, nach nur einem Punkt und keinem Tor in zwei Gruppenspielen sind die Chancen auf das Weiterkommen vor der Partie gegen Australien aber gering.

Der frühere DDR-Nationaltrainer Stange hatte das Amt erst im Frühjahr 2018 übernommen. Der 70-Jährige musste unter schweren Bedingungen arbeiten. Wegen des Bürgerkriegs finden in Syrien keine Heimspiele statt, die meisten Spieler verdienen ihr Geld im Ausland. Vor Stange war bereits Milovan Rajevac nach der 1:4-Auftaktniederlage von Thailand gegen Indien als Teamchef abgelöst worden.