Tennis: Steckbrief von Andy Murray

London (APA) - Steckbrief von Tennis-Star Andy Murray, der am Freitag in Melbourne seinen Rücktritt bis spätestens Wimbledon angekündigt hat.

~ Andy MURRAY (GBR/31): Geb.: 15. Mai 1987 in Dunblane/Schottland Wohnort: London Profi seit 2005 Größe/Gewicht: 1,91 m/84 kg, Rechtshänder Verheiratet mit Kim Sears, zwei Töchter Aktuelles ATP-Ranking: 230. Bestes ATP-Ranking: 1. (erstmals am 7.11.2016) Größte Erfolge: Einzel-Titel: 45, darunter auch ATP Finals 2016 und zweimal Wien (2014, 2016) Grand Slam: Sieg US Open 2012, Wimbledon 2013, 2016 Finali: US Open 2008, Australian Open 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 Wimbledon 2012, Roland Garros 2016

Olympia: Einzel-Gold 2012 und 2016, Mixed-Silber 2012

Karriere-Preisgeld (Einzel und Doppel): rund 61 Mio. Dollar Website: www.andymurray.com

Persönliches: War am 13. März 1996 (wie sein Bruder und Doppel-Profi Jamie) im Schulgebäude der Primary School in Dunblane, wo ein Amokläufer 16 Erstklassler und deren Lehrerin getötet hat. ~