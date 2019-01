Warnstreik am Frankfurter Flughafen kommenden Dienstag

Frankfurt/Berlin (APA/dpa) - Am Frankfurter Flughafen wird das Sicherheitspersonal am kommenden Dienstag (15.1.) die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Verdi rief die Sicherheitsleute im laufenden Tarifkonflikt für 2 Uhr früh bis 20.00 Uhr zu einem Warnstreik auf, wie ein Sprecher am Freitag in Berlin mitteilte. Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.