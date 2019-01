Thomas Kickinger neuer Geschäftsführer der AGES

Wien (APA) - Thomas Kickinger ist am Donnerstag von der Generalversammlung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zum neuen fachlichen Geschäftsführer bestellt worden. Der 41-Jährige ist studierter Agrarökonom und Lebensmitteltechnologe und war - mit einer Unterbrechung - seit 2005 in der AGES tätig, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Er war zuletzt Abteilungsleiter im Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES). Seit März 2014 hat Kickinger auch einen Lehrauftrag für futtermittelrechtliche Grundlagen an der Universität für Bodenkultur, berichteten das Landwirtschafts- und das Sozialministerium. Für die Auswahl wurde laut den Angaben eine externe Agentur beauftragt, ein Hearing ergab demnach einstimmig eine Erstreihung von Kickinger.