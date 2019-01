Zwei Unbekannte beraubten bei Grazer Hauptbahnhof 24-Jährige

Graz (APA) - Eine 24-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist am Donnerstag in der Finkengasse südlich des Grazer Hauptbahnhofs von zwei Unbekannten beraubt worden. Die Frau blieb unverletzt, die beiden Räuber flüchteten mit Bargeld und Bankomatkarte der Steirerin, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag bekanntgab.

Der Frau waren knapp vor Mittag in der Gasse zwei unbekannte Männer entgegengekommen und hätten sie nach einem Feuerzeug gefragt, wie sie wenig später auf der Polizeiinspektion Hauptbahnhof angab. Plötzlich habe einer sie mit dem Hals gegen eine Mauer gedrückt und Bargeld gefordert. Sie versetzte ihm einen Kniestoß, worauf der Mann zu Boden gegangen sei. Daraufhin hatte der zweite Räuber ein Taschenmesser gezückt, sie damit bedroht und wollte ihr die Handtasche entreißen, was ihm jedoch nicht gelang. Danach griff er in die Handtasche und entwendete einen 100-Euro-Schein sowie eine Bankomatkarte. Nachdem ein Passant die Männer angeschrien hatte, seien sie in Richtung Niesenbergergasse geflüchtet. Die 24-Jährige blieb unverletzt.

Die Täter waren laut Beschreibung zwischen 20 und 25 Jahre alt, südländischer Herkunft, von schmaler Statur und zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß. Beide hatten jeweils einen etwa einen Zentimeter langen, schwarzen Bart. Sie waren u.a. mit schwarzen Lederjacken und blauen Jeans bekleidet. Einer der Männer hatte eine Glatze, der zweite trug eine schwarze Haube. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Zeugen, der die Räuber angeschrien hatte bzw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Informationen werden an den Journaldienst des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommando Graz unter der Telefonnummer 059 133 65 3333 erbeten.